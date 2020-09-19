İstanbul'da dev operasyon! Tam 102 bin 357 kişi...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ve katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.