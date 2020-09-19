  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Eylül 2020 09:04

İstanbul'da dev operasyon! Tam 102 bin 357 kişi...

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 102 bin 357 kişi sorgulanırken, toplamda 191 bin 319 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da dev operasyon! Tam 102 bin 357 kişi...
A+ A-

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ve katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

 

istanbul , polis , uygulama , gbt , kimlik , denetleme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM