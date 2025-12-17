İstanbul'da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütünün kadın tetikçileri gözaltında

İstanbul'da iş yeri, ev, araç kurşunlama gibi suçlara karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda 4'ü çocuk, 25 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınan tetikçilerden 2'sinin kadın olduğu açıklandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; haraç almak için hastane, ev, işyeri ve araç kurşunlama olayları ile kasten yaralama suçlarına karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.

İHA