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  4. 25 Ocak 2020 14:14

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da 17 adrese düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: Gözaltılar var
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da yapılan eylemlerin faillerinin yakalanması , terör örgütüne ait silahların bulunması, örgütsel dokümanların ele geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler yakalanmasına yönelik operasyonda 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

 

DHA

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