İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi

Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle hastanelik oldu.

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. 5 kişi komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA