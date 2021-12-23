İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi
Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle hastanelik oldu.
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. 5 kişi komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
DHA
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