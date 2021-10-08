  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da doktorun öldüğü feci kaza kamerada

İstanbul'da doktorun öldüğü feci kaza kamerada

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kaza sonrası tutanak tutan doktor İbrahim E.'ye kamyon çarptı. İbrahim E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim E., otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAZA ANI KAMYONUN KAMERASINDA
Yaşanan feci kaza ise hafriyat kamyonunun kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere E.'nün yola çıkması ve kamyonun çarptığı anlar yansıdı.

DHA

Etiketler büyükçekmece tem otoyolu trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3600 ek göstergeyle maaşlara gelecek zam oranı belli oldu
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten olay iddialar
Yılın en havalı semtleri açıklandı: Listede Türkiye'den bir yer var
Squid Game'de kimsenin fark etmediği detay
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı
Üniversitede tepki çeken HGS kararı
AK Partili Mehmet Metiner'den, Erdoğan'a ''kibir'' eleştirisi
Türkiye'nin otoparkta yatan serveti böyle görüntülendi
ABD Başkanı Biden'dan skandal Türkiye açıklaması
Dolardan yeni rekor! Piyasalar bir anda alevlendi