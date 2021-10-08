İstanbul'da doktorun öldüğü feci kaza kamerada

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kaza sonrası tutanak tutan doktor İbrahim E.'ye kamyon çarptı. İbrahim E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim E., otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAZA ANI KAMYONUN KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza ise hafriyat kamyonunun kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere E.'nün yola çıkması ve kamyonun çarptığı anlar yansıdı.

DHA