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İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada

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Sultanbeyli'de düğün konvoyunda iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, düğün konvoyunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gruplar arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında birkaç kişi bir şahsı yumruk ve tekmelerle dövdü. Düğün konvoyundaki bir kişi ise karşı taraftaki bir şahsa bıçak çekti. İki grubun kavgasını yine düğün konvoyundaki şahıslar ayırdı. İki grup kavga sonrasında olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Etiketler düğün düğün konvoyu kavga tekme yumruk bıçak
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