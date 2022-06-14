  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü

İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü

İstanbul Bahçelievler’de düğün salonunda davetliler arasında başlayan kavga, caddeye taştı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay Bahçelievler Edirne Asfaltı üzerinde bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga, caddeye taştı. Taraflar yumruk yumruğa cadde üzerine birbirine girdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kavgayı ayırmasıyla gerginlik sona erdi. Kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya şahit olan İ.G., seslerden dolayı korktuklarını ifade ederek, “Akşam saatlerinde her zaman olan olaylar patlak verdi ufacık bir takım şeyleri herhalde büyüttüler ufak bağrışmalardan sonra kalabalık oldu. Yaklaşık 50 kişi vardı olaylar büyüdü ekipler geldi, burası karıştı bağrışmalar oldu, polisler geldi sonra grupları dağıttı” dedi.

Etiketler düğün kavga meydan dayağı karışıklık yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir yılda yüzde 255 zamlanan benzine indirim geliyor
Önce Erdoğan şimdi de Bakan Bilgin... Temmuz'da ek zam geliyor!
Benzin ve motorinde kabus senaryosu! 30 TL'yi geçebilir
Selçuk Geçer ve İslam Memiş'ten dolar ve altın için kritik uyarı
Akıllı telefonlarda gizli tehlike: Bu uygulamaları hemen silin!
Bu sefer İstanbul! Yine bir çıplak vatandaş!
''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi
Kızlarını otelden sürükleye sürükleye çıkardı
Son ankette dikkat çeken Zafer Partisi ayrıntısı!
İkinci el araçta fiyatları uçuran ''uyanıklık'' ifşa oldu