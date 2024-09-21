  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Güncelleme:

İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki alkollü kadın sürücü, yol üzerindeki diğer araçlara saldırmaya başladı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan kadın kaçmaya çalıştı. Sürücüyü yol üzerindeki tır sürücüleri yolu kapatarak durdururken kadın bu kez de tırlardan birine arkadan çarptı.

Polis ekipleri kadını araçtan çıkararak gözaltına alırken kadın sürücü bağırmaya başladı.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler beylikdüzü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı dur ihtarı dur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar Melih Gökçek'in malvarlığına haciz konuldu Melih Gökçek'in malvarlığına haciz konuldu İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara'' CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara'' Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Bakan Mehmet Şimşek'e ''rant'' yanıtı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Bakan Mehmet Şimşek'e ''rant'' yanıtı Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yapılandırma geliyor Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yapılandırma geliyor Sağanak yağışlara dikkat: Sel, su baskınları, yıldırım düşmesi bekleniyor Sağanak yağışlara dikkat: Sel, su baskınları, yıldırım düşmesi bekleniyor
Narin cinayetinde kritik gelişme: Katili itiraf etti Narin cinayetinde kritik gelişme: Katili itiraf etti Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor Narin'in köyünde 15 çocuk daha ölmüş; 9'u aynı aileden... Narin'in köyünde 15 çocuk daha ölmüş; 9'u aynı aileden... Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Yaz bitti indirim geldi: Sonbaharda yaz tatili yüzde 80 ucuzladı Yaz bitti indirim geldi: Sonbaharda yaz tatili yüzde 80 ucuzladı