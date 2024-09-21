İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki alkollü kadın sürücü, yol üzerindeki diğer araçlara saldırmaya başladı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan kadın kaçmaya çalıştı. Sürücüyü yol üzerindeki tır sürücüleri yolu kapatarak durdururken kadın bu kez de tırlardan birine arkadan çarptı.

Polis ekipleri kadını araçtan çıkararak gözaltına alırken kadın sürücü bağırmaya başladı.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA