İstanbul'da eğlence mekanı çıkışında ortalık karıştı
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İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanımın çıkışında ortalık karıştı.
Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken ortalık karıştı. İki grup birbirlerine tekme tokat saldırırken, yanlarında bulunan kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
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