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İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı

İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı

İstanbul İkitelli'de bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, ''Bu mekanı açtırmayacağım'' diyerek otomobille kayıplara karıştı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen kişi, içeride henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucu mekandan atılan kişi caddeden uzaklaştı. Bir süre sonra otomobille caddeye gelen kişi araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı.

“BU MEKANI AÇTIRMAYACAĞIM" DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI
Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, “Bu mekanı açtırmayacağım” diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

Etiketler istanbul müzikhol silahlı saldırı
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