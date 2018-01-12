İstanbul'da eğlence mekanında fazla hesap cinayeti

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak sabah 05.40 sıralarında Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanında silahlı saldırıda Mahir Çelik'in (48) öldürülmesi olayına yönelik çalışma başlattı.

İddiaya göre, olay günü eğlence mekanına gelen Ayhan S'ye (46) önce bin lira hesap geldi. Hesabı ödeyip eğlenmeye devam eden Ayhan S'ye 280 lira, ardından 300 lira daha hesap geldi. Ayhan S. eğlence mekanından hesabı ödeyip ayrıldıktan bir süre sonra tekrar geldi. Kendisini hesap konusunda kandırdıklarını öne sürerek yanındaki tabancayla çalışanlara ateş açtı, açılan ateşte aşçı Mahir Çelik yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Ayhan S'yi 9 Ocak'ta Esenler'de saklandığı adrese düzenlediği baskınla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.