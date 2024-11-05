İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada

İstanbul Pendik'te TIR'ın altında kalan ve yaklaşık 150 metre sürüklenerek hayatını kaybeden genç kızın son anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. H.Ç. (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen E.Ç. (28) 'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.

Kazada ağır yaralanan E.Ç., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. (DHA)

DHA