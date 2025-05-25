  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da eli bıçaklı trafik eşkıyasına yangın tüpü müdahale kamerada

İstanbul'da eli bıçaklı trafik eşkıyasına yangın tüpü müdahale kamerada

Güncelleme:

İstanbul Ataşehir'de trafikte 2 sürücü arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Saldırıdan yangın tüpü sıkarak kurtulan sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hafif ticari aracın şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle birlikte otomobilinden inen sürücü, elindeki bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü. 

Bu sırada aracının bagajından yangın tüpünü alan hafif ticari aracın şoförü, saldırganı durdurabilmek için yangın tüpünü sıktı. 

Neye uğradığını şaşıran saldırgan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler yangın söndürme tüpü kavga eli bıçaklı trafik canavarı trafik canavarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 68 yıllık ikonik apartmanını gören şaşkınlığını gizleyemiyor Türkiye'nin 68 yıllık ikonik apartmanını gören şaşkınlığını gizleyemiyor Şarampole uçan yolcu otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri tüyleri diken diken etti Şarampole uçan yolcu otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri tüyleri diken diken etti Ukraynalı manken kanseri Türkiye'de yenmeyi başardı Ukraynalı manken kanseri Türkiye'de yenmeyi başardı Altınları çalan hırsız tanıdık çıktı Altınları çalan hırsız tanıdık çıktı Ünlü manken ''burası daha ucuz'' dedi, Türkiye'den vazgeçti... Ünlü manken ''burası daha ucuz'' dedi, Türkiye'den vazgeçti... Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için yeni tahminler belli oldu Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için yeni tahminler belli oldu 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti Bilal Erdoğan Fenerbahçe'de başkanlık için 2 şartını açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe'de başkanlık için 2 şartını açıkladı Eski eşi Nergis Kumbasar Mehmet Ali Erbil'in ağzının payını verdi Eski eşi Nergis Kumbasar Mehmet Ali Erbil'in ağzının payını verdi GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak!
Kedileri katledip, iç organları çıkartmışlar! Kedileri katledip, iç organları çıkartmışlar! Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Bir ayda 17 kilo verip geri alan Nurgül Yeşilçay bir kez daha eridi! Bir ayda 17 kilo verip geri alan Nurgül Yeşilçay bir kez daha eridi! Romulo için bir talip daha Romulo için bir talip daha Dilan Çiçek Deniz'in transparan Cannes tarzı olay oldu Dilan Çiçek Deniz'in transparan Cannes tarzı olay oldu Ünlülerin bayram sahneleri belli oldu: İşte Antalya ve KKTC'de sahne alacak ünlüler Ünlülerin bayram sahneleri belli oldu: İşte Antalya ve KKTC'de sahne alacak ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli isim sponsor oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli isim sponsor oldu Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor