  4. İstanbul'da eli silahlı, motosikletli saldırganlar güpegündüz kurşun yağdırdı!

Güncelleme:

"İstanbul'un Esencılısı" olarak anılan Esenyurt ilçesinde eli silahlı motosikleti saldırganlar, sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurdu.

Edinilen bilgilere göre olay Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak’ta yaşandı. Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen bir kişiye kurşun yağdırdı. O sırada yolda yürüyen biri kadın iki kişi de seken kurşunların hedefi oldu.

Olayda toplam 3 kişi yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Şahıslardan birinin kaçarken motosiklet kaskını düşürdüğü görüldü.

Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Vurulanlardan birisinin abisi olan Tuncay Ekoğlu, "Ekmek aldım eve girdim. O sırada silah sesleri duydum. Dışarı çıktığımda kız kardeşim bacağından vurulmuştu. Bacağında sıyrık vardı. Hastaneye götürdüler. Onun dışında iki kişi daha vurulmuştu. Biri yine yoldan geçen bir adamdı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtılar"

İHA

