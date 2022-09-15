İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi tartıştığı kişiye belindeki silahı çıkartıp öldürmekle tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı

Fatih Kumkapı'da 6 Eylül Salı günü yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.