  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı

İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi tartıştığı kişiye belindeki silahı çıkartıp öldürmekle tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı

Fatih Kumkapı'da 6 Eylül Salı günü yolda yürüyen yabancı uyruklu A.K. ile çekçek arabalı bir kişi çarpıştı. A.K., bu kişiye 'Neden bana çarpıyorsun' diyerek tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören başka bir kişi A.K.'nin üzerine yürüyerek, saldırmaya çalıştı. A.K., kendisine tepki gösterip üzerine yürüyen kişiye belindeki silahı çıkartıp doğrulttu. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi. 

 Yaşanan olay bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da yayınlanınca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, A.K.'yi gözaltına alarak geri gönderilmesi için işlem başlattı.

 

Etiketler yabancı uyruyklu silahlı eli silahlı fatih istanbul kaldırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ümit Özdağ ''çocuğum şahit'' deyip açıkladı: ''Soylu telefonda küfür etmeye başladı''
AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı
Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizinin perde arkası ortaya çıktı
TOKİ sosyal konutta iş yeri fiyatları da belli oldu
Ünlü ekonomist Dolar için kritik tarihi verdi!
Meğer AK Parti, Bakan Nebati'nin yerine o ismin kapısını defalarca kez çalmış!
İslam Memiş'ten 2 ayın dibini gören altın fiyatları için kritik uyarı
Yarışmacı ağzından kaçırdı Kim Milyoner Olmak İster'in sırrı ifşa oldu
Hafta sonuna dikkat! Çöl sıcakları ve çöl tozu birlikte geliyor!