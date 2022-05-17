  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da emekli polis dehşet saçtı: Sokak ortasında tartıştığı kadını vurup...

İstanbul'da emekli polis dehşet saçtı: Sokak ortasında tartıştığı kadını vurup...

İstanbul'da emekli polis dehşet saçtı: Sokak ortasında tartıştığı kadını vurup...

İstanbul Beylikdüzü'nde emekli polis, sokak ortasında tartıştığı kadını vurup aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadını tabanca ile vurdu. Daha sonra da aynı tabanca ile kendisine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan emekli polis ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"
Olayın görgü tanığı Mehmet Y., yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

Etiketler polis dehşet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar kuru iddiası
Dolar, Euro ve altın bir sınırı daha aştı! Piyasalar uçuyor
Estetik iddialarını yalanlamıştı: Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı!
Türkiye'de bir ilk: Nöbetçi kuyumcu sistemi hayata geçti
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı
Galatasaray'da 13 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Dünyanın en pahalı fotoğrafı! 12,4 milyon dolara satıldı
11 ilde ''sarı'' alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak fena vuracak
Türkiye onay vermezse Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılabilir mi?
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: İşte AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il!