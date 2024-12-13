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İstanbul'da emlakçılar arasında silahlı çatışma: 2 ölü

İstanbul'da emlakçılar arasında silahlı çatışma: 2 ölü
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İstanbul Kadıköy'de iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti. İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. 

DHA

Etiketler istanbul silahlı çatışma alacak-verecek emlakçı
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