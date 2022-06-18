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İstanbul'da emniyetin deposunda yangın

İstanbul'da emniyetin deposunda yangın

Fatih'te, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı.

İstanbul Fatih'te, emniyete ait bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin depoda başlayan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Söz konusu depoda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin tutulduğu öğrenildi.

Olay yerine çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik önlemi alındı.

AA

Etiketler fatih emniyet deposu yangın
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