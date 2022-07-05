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  4. İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi

İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi

İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki bir inşaat alanına ait istinat duvarı çökünce inşaat çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Üsküdar'da hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi.

İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

 Binalardan tahliye edilen bir kişi, "Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda su hatlarının dışarı doğru aktığını ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor. 

 

 

Etiketler kısıklı üsküdar istanbul mahalleli istinat duvarı
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