İstanbul'da erkek cesedi bulundu

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Devriye gezen polisler, Eski Toptaşı Caddesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Sağlık ekipleri, yerde yatan Ali Deniz T'nin (24) vefat ettiğini belirledi. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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