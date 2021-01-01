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  4. 01 Ocak 2021 11:07

İstanbul'da erkek cesedi bulundu

İstanbul Üsküdar'da dün gece devriye atan polis ekipleri bir caddede 24 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.

İstanbul'da erkek cesedi bulundu
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Devriye gezen polisler, Eski Toptaşı Caddesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Sağlık ekipleri, yerde yatan Ali Deniz T'nin (24) vefat ettiğini belirledi. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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