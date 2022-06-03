İstanbul'da eşine kurşun yağdırmıştı: Savunması pes dedirtti!

İstanbul'da eşi Semra Y.'yi kendisini aldattığını iddiasıyla 17 el ateş ederek öldüren tutuklu sanık Aslan Y.'nin savunması ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz yıl 11 Ekim'de İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Aslan Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Semra Y.'I silahla kurşun yağdırıp öldürdü. Tutuklu sanık Y.'ın yargılanmasına başlanırken sanık kendini "Eşim bana 'adam olsaydın bana yetseydin' şeklinde konuştu. Daha sonra kendimi karakolda üzerime su dökerlerken buldum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek savundu.

EŞİNİN BAŞKA BİRİYLE MESAJLARINI GÖRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Y. ile avukatı katıldı. Maktul Semra Y.'ın ailesi ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aslan Y., maktulün 13 yıllık eşi olduğunu ve eşiyle ufak tefek sorunlar dışında problemlerinin olmadığını; olaydan önceki günlerde bir arkadaşının iş yerine gelip eşinin kendisini aldattığını söylediğini aktardı.

Misafirliğe gittiği evde öldürüldü! Kan donduran olay

Sanık Y., bu olaydan sonra eve gittiğini anlatarak tartıştığı eşinin cep telefonunda başka biriyle mesajlarına rastladığını ifade etti.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: 'ADAM OLSAYDIN BANA YETSEYDİN' DEDİ

Olay günü yine bu konuda tartıştığını belirten Y., "Eşim bana 'adam olsaydın bana yetseydin' şeklinde konuştu. Daha sonra kendimi karakolda üzerime su dökerlerken buldum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." iddiasında bulundu.

Eşini öldürme amacının bulunmadığını aktaran Y., bir anlık sinirle hareket ettiğini ve bu olaydan dolayı kendimi cezaevinde iki kere asmaya çalıştığını öne sürdü.

Maktulün annesi Fatma Akbaş da olay günü aradığı kızının telefonuna çıkan sanığın "Ben Semra'yı öldürdüm" dediğini aktararak, eve gittiklerinde kızının cansız bedeninin yerde yattığını, sanığın kendisi ve eşine de silah çekip "ha bir kişi, ha 3 kişi" dediğini söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aslan Y.'ın, karısı Semra Y.'ı evlerinde 11 Ekim 2021'de ruhsatsız silahla öldürdüğü aktarılıyor.

İddianamede, sanığın 17 kez üst üste ateş ederek eylemini gerçekleştirmiş olduğuna vurgu yaparak Aslan Y.'ın eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğine yer verildi.

Sanığın olay yerine gelen maktulün anne ile babası olan müştekilere yönelik eyleminin silahla tehdit suçunu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, sanığın müşteki Nurgül A'ya yönelik de tehdit ve silahla kasten yaralama suçlarını işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Aslan Y.'ın "eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "silahla tehdit", "tehdit", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da toplam 4 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.