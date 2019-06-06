İstanbul'da evlerin kapılarına şüpheli işaretler

Toplumsal'ın haberine göre, apartmanda yaşayan yurttaşlardan biri, "Dün akşam 21:00 sıralarında evden arkadaşlarımla buluşmak üzere dışarı çıktım. Apartman kapısında böyle bir işaret yoktu. Gece 01:00 sıralarında eve döndüğümde kapıda bu manzara ile karşılaştım. Yaklaşık olarak 7 yıldır aynı semtte oturuyorum. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Komşularımızla gayet iyi bir şekilde geçiniyoruz, herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.

‘EMNİYETTEN KİMSE GELMEDİ'

‘’Polise durumu bildirdiklerini ancak emniyetten hiç kimsenin gelmediğini söyleyen yurttaş, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Bu semtte farklı kültürlerden ve farklı etnik kökenli insanların yaşadığını ve geçtiğimiz haftalarda burada Ermeni bir kadının evinin işaretlendiğini ve kadının bıçaklı saldırı sonucunda yaralandığını ifade eden yurttaş, olaydan endişe duyduklarını’’ belirtti.

NE OLMUŞTU?

Samatya’daki evi iki ay öncesinde işaretlenen ve geçtiğimiz hafta Ermenistanlı Arpine T.’yi kimliği belirsiz iki kişi bıçakla yaraladı. Maskeli şahısların kaçarken “Bu başlangıç” dedikleri öğrenildi.

