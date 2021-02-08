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  4. 08 Şubat 2021 16:31

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın

Ümraniye'de Dudullu Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın
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Yangın, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.






İHA

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