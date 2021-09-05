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İstanbul'da fabrikada yangın

İstanbul Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürüyor.

Silivri'ye Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

DÜN YANAN FABRİKA DA AYNI FİRMAYA AİT ÇIKTI
Aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.

Etiketler yangın silivri istanbul
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