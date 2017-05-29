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  4. 29 Mayıs 2017 08:00

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı

Eyüp'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı
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Eyüp'te kontrolden çıkan araç ilk önce önünde seyir halindeki araca çarptı. Daha sonra kaldırımın kenarındaki yön tabelasına ve otobüs durağına çarparak takla attı. Ters dönen araçta sürücü hayatını kaybederken, beraberindeki yolcu ise yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Rami Kuşla Caddesi üzerinde, Edirnekapı istikametinde meydana geldi. 34 SL 6988 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Karadaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde bulunan Barış Ciğerci hakimiyetindeki 34 FP 7268 plakalı araca çarptı. Karadaş'ın kullandığı araç daha sonra kontrolden çıkarak ilk önce kaldırım kenarındaki yön tabelasına, ardından da otobüs durağına çarparak takla attı.



OTOBÜS DURAĞININ BOŞ OLMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Bu arada, sabahın erken saatlerinde otobüs durağında kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önlemiş oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Karadaş ve yanında bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcuyu araçtan çıkardı. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri sürücü Karadaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Barış Ciğerci ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen Karadaş'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.



Olayı anlatan bir görgü tanığı, Muhammet Karadaş'ın kullandığı aracın hızlı olduğunu ve kontrolden çıkarak önündeki araca çarpıp takla attığını söyledi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

trafik kazası , istanbul