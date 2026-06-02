İstanbul'da feci kaza: Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de sokakta yürürken çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki O.B., hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı baba, kamyonun çok süratli olduğunu ve çocuğunu 10 metre sürüklediğini iddia etti.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen feci kazada, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki O.B., Bağcılar Devlet Hastanesi'nde verdiği iki günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.

30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde yaşanan trajik olayın ardından çöp kamyonunun şoförü E.D. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Evlerinin Önünde Gelen Acı Son: "10 Metre Sürükledi"

Çöp toplamak amacıyla ara sokağa giren kamyon, o esnada evinin önündeki sokakta yürüyen küçük O.B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan talihsiz çocuğa ilk müdahale, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan acılı baba A.B., kazanın ihmal sonucu gerçekleştiğini savundu. Baba A.B., "Benim çocuğum evin önünde yürüdüğü sırada, çöp kamyonu çok hızlı bir şekilde sokağa girmiş. Komşularımız ne kadar süratli geldiğini görmüş. Kamyon çarptıktan sonra duramayıp 10 metre daha devam etmiş. Hastanede 2 gün sonra yavrumuz rahmetli oldu." sözleriyle yürekleri dağladı.

Şoför Gözaltında, Adli Süreç Devam Ediyor

Kazanın gerçekleştiği ilk gün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şoför Enver D. hakkında, 7 yaşındaki O.B.'nin vefat etmesi üzerine resmi gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

Etiketler bahçelievler trafik kazası çöp kamyonu 7 yaşındaki çocuk istanbul asayiş gözaltı Bağcılar Devlet Hastanesi video
