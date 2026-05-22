İstanbul'da feci kaza! Minik çocuk skuterıyla tırın altında kaldı

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 yaşındaki skuterlı A.W., ara sokaktan yola çıkarak seyir halindeki tırın altında kaldı. Ağır yaralanan çocuğun yaşam mücadelesi sürerken, feci kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görgü tanıkları, tırın dingillerinin havada olmasının olası bir faciayı önlediğini belirtti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi, son yıllarda giderek artan ve tehlike saçan skuter kazalarından birinin en acı örneklerinden birine sahne oldu. Yakuplu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 11 yaşındaki küçük bir çocuk ölümle burun buruna geldi.

Ara Sokaktan Fırladı, Tırın Tekerleğine Çarptı

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 11 yaşındaki A.W. isimli küçük çocuk, bindiği skuter ile ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çıkış yaptı. Tam o esnada güzergahta seyir halinde olan bir tırın tekerleğine çarpan çocuk, feci şekilde aracın altına girdi.

Yaklaşık 2 metre boyunca tırın altında sürüklenen talihsiz çocuğun çığlıklarını duyan duyarlı çevre vatandaşları, anında müdahale ederek tırı durdurmayı başardı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, tır sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Görgü Tanığı Esnaf: "Allah'tan Kafası Lastiğe Girmemiş"

Yaşanan can pazarının en yakın tanıklarından biri olan bölge esnafı, olayın dehşetini şu sözlerle anlattı: "Dükkanda oturuyordum. Bağırış çağırış duyunca yukarıya baktım. Çocuğun ayakları tırın altında kalmıştı. Kafası yerde kanıyordu. Allah'tan kafası girmemiş, lastiğe vurup geri sekmiş. Skuterla ara sokaktan çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Tırın dingilleri yukarıdaydı, tamamen altında kalmaktan öyle kurtuldu. İlk başta bilinci kapalıydı, sonradan hareket etmeye başladı."

Bir başka çevre sakini ise kazanın vahametini vurgulayarak, "Gidip baktığımda kanlar vardı. Çocuğun yüzü çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

Skuter Kazalarında Artan Kör Nokta Tehlikesi

Uzmanlar, özellikle çocukların ve gençlerin kullandığı elektrikli ve motorsuz skuterlerin, ana arterlere ve bulvarlara kontrolsüz çıkışlarının "kör nokta" kazalarına davetiye çıkardığını belirtiyor. Tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların yüksek manevra alanları ve geniş kör noktaları, bu tür ani yola çıkışlarda sürücülerin yayaları ve skuter kullanıcılarını fark etmesini imkansız hale getiriyor.

İHA