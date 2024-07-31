İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da, motosikletiyle evine giden polis memuru, başka bir motosikletliyle çarpıştı. Polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti, Güneşli İSTOÇ yol ayrımında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; 3ı motosikletiyle mesai bitimi evine giden polis memuru H.K., önünde ilerleyen motosikletli İ.E.B. ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın ardından iki motosikletli de yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, polis memuru H.K.'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından polis memuru Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Hayatını kaybeden H.K.'nın Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timi'nde, 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

DHA