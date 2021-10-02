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İstanbul'da feci olay: Otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

İstanbul'da feci olay: Otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde otomobil çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da M.Ş. idaresindeki otomobil, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A, S.A. ve H.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. olay yerinde, S.A. ve H.K. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.

AA

Etiketler gaziosmanpaşa trafik kazası yaya
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