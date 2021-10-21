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İstanbul'da feci ölüm! Taksicinin çarptığı kişi metrobüs yoluna fırladı

İstanbul'da feci ölüm! Taksicinin çarptığı kişi metrobüs yoluna fırladı

Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüs yoluna fırlayan kişi hayatını kaybetti.

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksiyi kullanan H.Y. isimli sürücü seyir halindeyken Yenibosna mevkiine geldiği esnada, bir anda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi metrobüs yoluna fırlayarak ağır yaralandı. Taksi sürücü sürücüsü H.Y. hemen aracı durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YOL KAPATILDI
Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için ana yolu Şirinevler'den kapatarak önlem alırken, gelen araçları ise yan yola yönlendirdi. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza sonrası H. Y. isimli sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araçların geçişine açtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul d-100 karayolu taksi kaza
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