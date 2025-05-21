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İstanbul'da fenalaşarak yola düşen kişinin korkunç ölümü kamerada

İstanbul'da fenalaşarak yola düşen kişinin korkunç ölümü kamerada
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İstanbul Küçükçekmece’de yürüdüğü sırada fenalaşan adam, yol üzerinde yere yığıldı. Düştüğü sırada başının üstünden servis aracı geçen adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. 

İddiaya göre 60 yaşlarındaki Azerbaycan uykulu bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaştı. Dengede durmakta zorlanan adam yola doğru düşerek yere yığıldı. O sırada R.Ş. isimli sürücünün kontrolündeki bir servis aracı seyir halindeyken düşen adamın kafası, aracın arka tekerinin altında kaldı. 

Kaza sonrası servis aracı birkaç metre gittikten sonra durdururken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Servis aracı sürücüsü R.Ş. polis ekiplerince karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası adamın cansız bedeni ambulansla morga götürüldü. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatılırken, çalışmaların sonunda trafik normale döndü. Adamın fenalaşarak yola doğru düşmesi ve yaşanan kaza anı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Boz, "Galiba adamın tansiyonu düştü. Bir anda araç geldi. O da aracın altında kaldı. Biz son anda gördük. O anda ölmüştür muhtemelen. Daha sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü de zaten birkaç saniye sonra fark etti. O da anlayamadı. Muhtemelen aynadan gördü" dedi.

İHA

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Etiketler otobüs servis aracı Minibüs fenalaşan adam yabancı uyruklu küçükçekmece
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