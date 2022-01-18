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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 'FETÖ'nün TSK yapılanması' operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün TSK yapılanması' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 'örgüt imamı' tarafından ankesörlü telefonla arandıkları ve haklarında itirafçı beyanları olduğu belirtilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis sabah saatlerinde çok sayıda adreste arama yaparken, aralarında ihraç askeri öğrencilerin de olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon
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