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  4. İstanbul'da film gibi soygun; ''Türkiye'ye rezil oluruz'' diye örtbas etmişler!

İstanbul'da film gibi soygun; ''Türkiye'ye rezil oluruz'' diye örtbas etmişler!

İstanbul'da film gibi soygun; ''Türkiye'ye rezil oluruz'' diye örtbas etmişler!

İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde yaşanan akıl almaz soygun "pes" dedirtti. TIR'ları sanayi sitesine sokup tüm stokları çaldılar.

İstanbul Esenyurt'ta  bir sanayi sitesinin yöneticileri, böcek ilaçlaması yapması için bir firmayla anlaştı. 

İstanbul'un göbeğinde, filmlere taş çıkartacak bir soygun yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre, şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi. Ardından TIR'lar sanayiye sokuldu. Kıyafet, yiyecek gibi sitede stoklu tüm malları çalan hırsızlar kaçtı.

Durumu öğrenen site yönetimi, kamera görüntülerini izledikten sonra "Hepimiz saygın iş adamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı ve olay emniyete yansıtılmadı.

Ancak her ne kadar üstü kapatılmak istense de bu garip olay dışarıya sızdı ve yaşananlar özellikle iş dünyasının gündemine oturdu.

Sabah

Etiketler esenyurt böcek ilaçlama tır sanayi soygun
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