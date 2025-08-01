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İstanbul'da film platosunda yangın

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Kartal'daki bir film platosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir film platosunda yangın meydana geldi. 

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Etiketler kartal film platosu yangın
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