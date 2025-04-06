İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay: Mart ayında öldü, temmuzda dirildi

İstanbul'da sokakta yaşayan E.T. isimli bir adam, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Yakınlarına öldü bilgisi verlirken, ağabeyi kardeşini teşhis etti. Cenaze töreninden 5 ay sonra E.T.'nin yaşadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da film gibi bir olay yaşandı.

Sokakta yaşayan 60 yaşındaki E.T., geçen yıl 17 Şubat günü çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis aracındaki emniyet güçlerine kolonya içtiğini söyleyen söyleyen adam, bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Savcılık, alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Karakola, E.T.'nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gitti.

AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ, CENAZE TÖRENİ YAPILDI

E.T. tedavisi sonrası sokaklara geri döndü ancak yakınlarına öldüğü bilgisi verildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, ağabey E.T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti.

Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı verilirken, E. T.'nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

TEMMUZ AYINDA ORTAYA ÇIKTI

Cenazeden beş ay sonra E. T.'nin ailesini şok edici bir gelişme yaşandı.

Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte içki soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye gitti.

Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giden E. T., sürekli olarak alkollü içki içtiğini belirterek, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim." dedi.

SAVCILIK, AĞABEYİNİ ARADI

Polis merkezinde verilen bu ifade sonrası, savcılık adamın ağabeyiyle iletişime geçti.

Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan ağabey E.T., kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettiğini söyledi.

Yüzü deforme olmuş cesedin, kardeşine çok benzediğini söyleyen E.T., "Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim." dedi.

YERİNE SAHTE İÇKİDEN ÖLEN BAŞKASI GÖMÜLMÜŞ

Bu gelişmelerin ardından E.T.'nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı, adamın ölmediği belgelendi.

E.T.'nin yerine Kadıköy'de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren evsiz bir kişinin defnedildiği anlaşıldı.

Sabah Gazetesi