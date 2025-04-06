  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay: Mart ayında öldü, temmuzda dirildi

İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay: Mart ayında öldü, temmuzda dirildi

İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay: Mart ayında öldü, temmuzda dirildi
Güncelleme:

İstanbul'da sokakta yaşayan E.T. isimli bir adam, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Yakınlarına öldü bilgisi verlirken, ağabeyi kardeşini teşhis etti. Cenaze töreninden 5 ay sonra E.T.'nin yaşadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da film gibi bir olay yaşandı.

Sokakta yaşayan 60 yaşındaki E.T., geçen yıl 17 Şubat günü çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis aracındaki emniyet güçlerine kolonya içtiğini söyleyen söyleyen adam, bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Savcılık, alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Karakola, E.T.'nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gitti.

AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ, CENAZE TÖRENİ YAPILDI

E.T. tedavisi sonrası sokaklara geri döndü ancak yakınlarına öldüğü bilgisi verildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, ağabey E.T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti.

Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı verilirken, E. T.'nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

TEMMUZ AYINDA ORTAYA ÇIKTI

Cenazeden beş ay sonra E. T.'nin ailesini şok edici bir gelişme yaşandı.
Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte içki soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye gitti.

Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giden E. T., sürekli olarak alkollü içki içtiğini belirterek, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim." dedi.

SAVCILIK, AĞABEYİNİ ARADI

Polis merkezinde verilen bu ifade sonrası, savcılık adamın ağabeyiyle iletişime geçti.

Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan ağabey E.T., kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettiğini söyledi.

Yüzü deforme olmuş cesedin, kardeşine çok benzediğini söyleyen E.T., "Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim." dedi.

YERİNE SAHTE İÇKİDEN ÖLEN BAŞKASI GÖMÜLMÜŞ

Bu gelişmelerin ardından E.T.'nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı, adamın ölmediği belgelendi.

E.T.'nin yerine Kadıköy'de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren evsiz bir kişinin defnedildiği anlaşıldı.

Sabah Gazetesi

Etiketler Cenaze sahte içki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da villaya şok baskın: Suçüstü yakalandılar İstanbul'da villaya şok baskın: Suçüstü yakalandılar ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinde dikkat çeken sonuçlar ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinde dikkat çeken sonuçlar Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı Operasyonları önceden haber veren Cem Küçük'ün bu sözleri olay oldu Operasyonları önceden haber veren Cem Küçük'ün bu sözleri olay oldu TRT'de İBB'yi suçlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı: ''İETT'yi patlattık ya biz'' TRT'de İBB'yi suçlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı: ''İETT'yi patlattık ya biz'' Yazı beklerken kar yağışı geri dönüyor Yazı beklerken kar yağışı geri dönüyor Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi! 14 yaşındaki Gülden okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü 14 yaşındaki Gülden okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü CHP'den ''Herşey çok güzel olacak'' Berkay için sürpriz karar CHP'den ''Herşey çok güzel olacak'' Berkay için sürpriz karar Türkiye'nin ''çıkılmayan'' yaylası duyanları şaşırtıyor Türkiye'nin ''çıkılmayan'' yaylası duyanları şaşırtıyor
Sakarya'da kanlı gece: 5 ölü, 6 yaralı Sakarya'da kanlı gece: 5 ölü, 6 yaralı Özgür Özel'in kurultaydaki o sözleri iktidarı ayağa kaldırdı Özgür Özel'in kurultaydaki o sözleri iktidarı ayağa kaldırdı Türkiye'nin 17 yıllık dev hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin 17 yıllık dev hastanesi konkordato ilan etti CHP kurultayında tanisyon yükseldi: Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında tartışma çıktı CHP kurultayında tanisyon yükseldi: Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında tartışma çıktı Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten ''sert düşüş'' uyarısı Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten ''sert düşüş'' uyarısı Candaş Tolga Işık: ''İnsaniyet namına yalvarıyorum onu serbest bırakın'' Candaş Tolga Işık: ''İnsaniyet namına yalvarıyorum onu serbest bırakın'' Kapış kapış satan otomobil devinin gemisi Türkiye'ye ulaştı Kapış kapış satan otomobil devinin gemisi Türkiye'ye ulaştı Buz gibi bir haftaya hazır olun: Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek Buz gibi bir haftaya hazır olun: Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek Psikolog, eski erkek arkadaşı ile sevgilisinin hayatını kabusa çevirdi Psikolog, eski erkek arkadaşı ile sevgilisinin hayatını kabusa çevirdi Bu nasıl vicdansızlık! 2 yaşındaki kıza kan donduran şiddet Bu nasıl vicdansızlık! 2 yaşındaki kıza kan donduran şiddet