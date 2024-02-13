  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada

İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada

Güncelleme:

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye, yanındaki bir kişi ise onu durdurmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yanındaki bir adamın yardımı ile ayakta kalabilen kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti.

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye, yanındaki bir kişi ise onu durdurmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynerinin içine girmeye çalıştı.

Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

Etiketler garip anlar istanbul alkollü kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıta dev zam: 45 TL de aşıldı Akaryakıta dev zam: 45 TL de aşıldı Dolar, Euro ve altından yeni zirve Dolar, Euro ve altından yeni zirve Cem Karaca'nın Gözyaşları vizyondan kaldırıldı Cem Karaca'nın Gözyaşları vizyondan kaldırıldı İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi Fatih Portakal isyan etti: ''Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'' Fatih Portakal isyan etti: ''Yazıklar olsun! Utanması için yüz olması gerekir'' CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti CHP İstanbul ilçe adayları resmen açıklandı CHP İstanbul ilçe adayları resmen açıklandı Türkiye'de de mağazaları bulunan dünya devi iflasın eşiğinde Türkiye'de de mağazaları bulunan dünya devi iflasın eşiğinde Yine bir eski eş dehşeti: Kıskançlıkla başladı, rehin aldı! Yine bir eski eş dehşeti: Kıskançlıkla başladı, rehin aldı! Haberler kötü değil, çok kötü! Malesef artık yaşlı hastalığı değil Haberler kötü değil, çok kötü! Malesef artık yaşlı hastalığı değil