İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye, yanındaki bir kişi ise onu durdurmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yanındaki bir adamın yardımı ile ayakta kalabilen kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti.

Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynerinin içine girmeye çalıştı.

Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA