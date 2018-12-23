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  4. 23 Aralık 2018 09:43

İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var

Ataşahir'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
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Olay saat 03.30 civarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde  eğlenen bir grup taşkınlık çıkardıkları gerekçesiye güvenlik görevlileri tarafından kulüpten dışarı çıkartıldı. Bu esnada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Taşkınlık çıkardıkları için gece kulübünden çıkartılan kişiler buradan ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra geri geldiler. Yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele etrafa ateş eden saldırganlar daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri etraftaki deliller titizlikle topladı. Saldırıdan sonra kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

DHA

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