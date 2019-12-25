İstanbul'da gece kulüplerine yılbaşı baskını!

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da alkollü içki üretim, satış ve sunumunu yapan işletmelere baskın düzenledi. İl geneli 39 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen alkol denetiminde ekipler işletmelerin ruhsatlarını kontrol etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bandrol okuma cihazı yardımıyla denetim yaptıkları işletmelerde bulunan içkilerin bandrollerini kontrol etti. Cihaz yardımıyla sahte bandrol olduğu tespit edilen içkilere ekipler el koydu. Polis ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı denetimlerde alkol satışı ve sunumu olmayan işletmelere idari para cezası uygulandı. Fatih’te de denetim esnasında kaçak içkiyi mekandan kaçırmaya çalışan bir kişi de suçüstü yakalandı.

İÇKİLERE EL KOYULDU

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bugün İstanbul genelince 39 ilçemizde yaklaşan yılbaşı nedeniyle alkol sunumu yapan işletmelerde denetim programlamıştık. 2019 yılında 56 adet toplu tüketim yerleri, kafe ve barlarda denetim gerçekleştirdik. Uygunsuz bulunan 876 işletmeye idari para cezası uyguladık. Bugün yaptığımız 3 işletmenin 1 tanesinde herhangi bir uygunsuzluk bulamadık. Diğer iki işletmenin bir tanesinde alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit ettik. İkinci işletmede ise bandrol okuma cihazlarıyla yaptığımız kontrollerde bandrollerin sahte olduğunu tespit ettik. O içkilere el koyduk ve laboratuvara gönderdik. Aynı zamanda işletmenin alkol sunum belgesi olmadığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, denetime ilişkin şunları söyledi:

“Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması için yedi gün yirmi dört saat bütün ekiplerimiz çalışamaya devam ediyorlar. Denetimlerimiz yılbaşına kadar aralıksız bir şekilde özellikle alkol sunumu yapan işletmelerde devam edecek. Emniyet Müdürlüğümüze ait ekiplerde bize çok destek sağlıyorlar. Bu işletmelerle ilgili olarak, alkol sunum belgesi olmadığından ve kaçak bandrolsüz içki bulundurduğundan dolayı yasal işlemlerini uygulayacağız. Alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdikleri için 13 bin TL para cezası yazacağız. Aynı zamanda da ilgili belediyeye mühürlemeyle ilgili yazışmamızı yapacağız. Bu işletmeler hakkında da cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız.”