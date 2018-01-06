İstanbul'da geceyarısı gerginliği

Zeytinburnu'nda bulunan ve 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı.



GİRİŞ VE ÇIKIŞTA LASTİK YAKTILAR

Sitenin girişinde dün gece saat 22.00 sıralarında toplanmaya başlayan ambar esnafı, giriş ve çıkış kapıları kapattıktan sonra lastik yaktı. Ara ara da sloganlar atıldı.



ÇOK SAYIDA TOMA OLAY YERİNE GELDİ

Saatler 03:00'ü gösterdiğinde önce polis ekipleri, bir süre sonra da zabıta ekipleri ambarların girişine geldi. Girişi kapatan kamyon ve TIR'ların çekilebilmesi için çekiciler getirilirken, herhangi bir müdahale olması ihtimali nedeniyle çok sayıda TOMA da olay yerine geldi. Bir süre sonra polisin içeriye girmek istemesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri ile ambar esnafı ve çalışanları karşı karşıya geldi.



POLİSİ İSTİKLAL MARŞI İLE KARŞILADILAR

Daha sonra müdahale durduruldu ve esnaf ile müzakare başladı. Grubun 6 saat süren bekleyişinin ardından yapılan görüşmelerde anlaşma çıktı. Sitenin içerisinde bulunan sadece 17 boş dükkanın yıkımı konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından site girişine çekilen araçlar da araç sahipleri tarafından çekildi. Polislerin siteye girişi sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, çevik kuvvet ve polis lehine sloganlar attı. Yolun açılmasının ardından iş makinaları site içine girerek yıkım işlemine başladı.

"KEYFİ BİR ŞEKİLDE BURASI YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yıkım kararının ardından nakliyeciler adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Hukuksuz keyfi bir şekilde burası yıkılmaya çalışılıyor. Onu protesto amacıyla buradayız. Sendikamıza üye tüm iş arkadaşlarımız iş yerini terk etmeme eylemi yapıyor. Bu eyleme işverenler de katılıyor çünkü burada yıkım ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmış değil. Yasal olarak bu tahliyenin bir prosedürü var. Bu prosedüre hiçbir şekilde uyulmamış durumda" dedi.

"BİZİM TALEBİMİZ YENİ BİR SİTE YAPILSIN"

Ali Rıza Küçükosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl tahliye yapılacağına ilişkin tebligat yok, sözlü olarak da bir uyarı yok. Bize yansıyan hiçbir şey yok. Biz sadece, sabaha karşı bine yakın çevik kuvvet polisinin tahliye amacıyla buraya geleceğini kendi kanallarımızla öğrenmiş bulunmaktayız. Bizim talebimiz, yeni bir site yapılsın. Hızla bu süreç sonuçlandırılsın. Bizde sendika olarak bu sürece katkı vermeye hazırız. Yeni bir site yapılsın, burası taşınsın. Aslında burası ömrünü tamamlamış bir site. Çünkü burası 1978 yılında yapıldığı zaman şehrin dışındaydı, ama şimdi merkezinde kaldı. Burası trafik açısından, diğer şeyler açısından bakıldığı zaman ömrünü tamamlamış bir sitedir. Ama burasının yeni bir site yapıldıktan sonra taşınması gerekir. Böyle keyfi ve hukuksuz bir tahliye şekli kabul edilemez. Bu gece bize gelen duyumlarda, burasının sabaha karşı 6 gibi çevik kuvvet polisi tarafından tahliye girişiminin olacağı söyleniyor. İşverenler burada, bizler buradayız. Biz bu işleyişin durdurulmasına ve makul bir süre verilene kadar ayrılmayacağız."