İstanbul'da geceyarısı silahlı kavga

Esenyurt D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde silahlı çatışma yaşandı. Olay saat 00.45 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi yan yol üzerinde karşı karşıya gelen ve isimleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yaralılar kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açılan ateş sonucu yaralananların kendi imkanlarınla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere gittikleri öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.