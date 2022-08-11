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İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de milyonluk rezidansların bulunduğu bir sitede genç bir kadın 7 köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadının yardıma bir kişi koşarken, yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sarıyer Maslak'taki bir sitede çekildiği belirtilen görüntülerde sokak köpeklerinin arasında kalan genç bir kadın korku dolu anlar yaşadı. 7 köpeğin arasında kalan genç kadın, bir süre köpeklerden kurtulmaya çalıştı. Genç kadının durumunu gören bir kişinin köpekleri kovalaması sonucu genç kadın köpeklerin arasından kurtuldu.

Görüntülerde yürümekte olan kadının etrafını 7 tane sokak köpeğinin sardığı görülüyor. Olayı gören bir kişi o anları kaydetmeye başlarken genç kadın bir süre sakin şekilde ilerleyerek köpeklerin arasından kurtulmak istiyor ancak köpekler peşinden gelmeye devam ediyor. Bir süre köpeklerle uğraşan kadın, olayı görüp yardıma koşan birinin köpekleri kovalamasıyla kurtulduğu görülüyor.

Etiketler sokak köpekleri genç kadın genç kız saldırı
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