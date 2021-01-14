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  4. 14 Ocak 2021 22:59

İstanbul'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

İstanbul Maltepe'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyük panik yarattı.

İstanbul'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
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Maltepe'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. 

Yangın saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.












DHA

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