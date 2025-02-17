İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
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Avcılar'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın saat 19.15 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta faaliyet gösteren bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
DHA
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