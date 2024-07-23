İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında meydan gelen patlamalar nedeniyle alevlere uzaktan müdahale etmek zorunda kalıyor.
Yangını kontrol altına almak için müdahale sürerken, bölgeden yükselen yoğun duman İstanbul'un birçok ilçesinden görülüyor.
DHA
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