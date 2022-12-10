İstanbul'da göçük faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Adil Mahallesi Aslı Sokak’ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Çalışmalara katılan işçi 61 yaşındaki Turan T. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.
Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan Turan T’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Turan T’nin cenazesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
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