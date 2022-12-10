  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da göçük faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da göçük faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da göçük faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:

İstanbul'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Adil Mahallesi Aslı Sokak’ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Çalışmalara katılan işçi 61 yaşındaki Turan T. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.

Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan Turan T’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Turan T’nin cenazesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

AA

Etiketler istanbul göçük inşaat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İğrenç ifşa! Annesi ile sevgilisini basıp onları sosyal medyada ifşa etti
Yolların yeni ''Premium SUV'u'' Türkiye'de
Otomobilde ''satın alır gibi kiralama'' dönemi başladı
EYT'de yeni iddia: Yaş sınırı değişti!
Türk Youtuber Ruhi Çenet'in yapışık ikizler videosu olay oldu
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi
Opel'in bütçe dostu modeli elektrikli olarak Türkiye'de
6 yaşında evlilik skandalı: İstismar mağduru kız ifadesinde her şeyi anlatmış!
Koşun depoları doldurun! Benzin 18 TL'nin de altına indi
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a neden veda etti! İlk kez açıkladı