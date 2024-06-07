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İstanbul'da güpegündüz 2 genç kızın skandal görüntüleri

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İstanbul Başakşehir’de bir grup genç kız tartıştığı bir başka genç kıza saldırdı. Genç kızların sokak ortasındaki saç saça kavgası kameralara yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de bir grup genç kız tartıştığı bir başka genç kıza saldırdı. Birbirlerine saç saça saldıran kızlar sokak ortasında kavga ederken, sırtında okul çantası olduğu görülen bir çocuk ise dayak yiyen kızı kurtarmak için ağlayarak yardım istedi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de bir grup genç kız tartıştığı bir başka genç kıza saldırdı. Genç kızların sokak ortasındaki saç saça kavgası kameralara yansıdı.

Başakşehir Bayramtepe’de çekilen görüntülerde bir grup genç kız sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kız, diğer bir kız ile saç saça baş başa saldırdı. Sokak ortasında kavga eden genç kızlar diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.

İHA

Etiketler başakşehir istanbul saç saça baş başa kavga kavga genç kızlar dayak darp
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