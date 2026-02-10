  1. Anasayfa
İstanbul'da güpegündüz meydan dayağı kamerada

Güncelleme:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir grup, aralarına aldıkları kişi tekme tokat dövdü.

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiye saldırdı

. Şahıslar aralarına aldıkları kişiye tekme, tokat ve yumruklarla dövdü.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı vatandaşların tepki göstererek ‘bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı ? ‘ dediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Belinde silah olduğu görüldü

Öte yandan olayda şahsa saldıran kişiler arasında bir kişinin belinde silah olduğu ve zaman zaman elini beline götürdüğü de görüldü. Polis ekipleri şahısların kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlattı.

İHA

