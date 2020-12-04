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  4. 04 Aralık 2020 09:27

İstanbul'da hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Zeytinburnu'nda toprak yüklü hafriyat kamyonu, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, tonlarca toprak yola döküldü.

İstanbul'da hafriyat kamyonu devrildi
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Kaza, Zeytinburnu'nda saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Omar Abduraouf, kullandığı 34 ZP 6136 plakalı hafriyat kamyonu ile 10. Yıl Caddesi'ne girmek istediği sırada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, devrilen kamyonun kasasında bulunan tonlarca toprak yola dağıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda önlem aldı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri vinçle devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kamyon kaldırılırken, yola dökülen tonlarca toprak da iş makinası yardımıyla başka bir kamyona yükledi.

Devrilen kamyon ve dökülen toprağın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

DHA

trafik kazası , zeytinburnu , toprak , hafriyat kamyonu
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