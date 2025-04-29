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İstanbul'da halı sahada mide bulandıran taciz

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İstanbul Maltepe'de bir halı sahada, 14 yaşındaki kız çocuğunun, görevlinin tacizine uğradığı iddia edildi.

Olay, İstanbul Maltepe'de bulunan bir halı sahada yaşandı.

Kardeşinin antrenmanını izlemek için halı sahaya gelen 14 yaşındaki kız çocuğunun, 60 yaşındaki görevli tarafından tacize uğradığı iddia edildi. 

Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre, görevli, 14 yaşındaki kız çocuğunu spor malzemeleri verme bahanesiyle bir depoya çağırdı. Küçük kız her şeyden habersiz depoya giderken; hızla depodan çıktı. Dudağını silen kız çocuğu, durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Taciz iddialarını reddeden şüpheli tutuklandı. 

EkolTV

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Etiketler istanbul Maltepe halı saha taciz
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