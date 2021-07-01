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İstanbul'da hareketli anlar: Bir avukat kendini araçların önüne attı

İstanbul'da hareketli anlar: Bir avukat kendini araçların önüne attı

İstanbul'da trafiktekileri dehşete uğratan bir olay yaşandı. E-5'te genç avukat bir aracın önüne atlayarak intihar etti.

İstanbul Barosuna kayıtlı genç avukat, Küçükçekmece'de E-5 Karayolu’nda yola atlayarak intihar etti. Avukata çarpan araç olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saat 04.50 sıralarında E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Gökhan Dirican (28), aracını yol kenarında park ederek durdu. Bir süre bekleyen genç avukat, gelen kapalı kasa bir aracın önüne atladı. Avukata çarpan araç kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Dirican’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeden sonra genç avukatın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler İstanbul avukat araç
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